「誰かと思った」山田孝之、“なが〜く伸びた”あごヒゲ姿でマグロ漁 ワイルドな42歳バースデー報告に驚きの声「鮪でかあああ!!!すごい」「これは神様すぎる」
俳優の山田孝之が21日、自身のインスタグラムを更新。ワイルドな近影とともに、「42才になれました。皆様ありがとうございます」と誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「誰かと思った」「鮪でかあああ!!!すごい」ワイルドなあごヒゲ姿で大きなマグロを手にする山田孝之
投稿では、マグロ漁に挑む自身の写真をアップ。長いあごヒゲをたっぷりたくわえた姿で船上で大きなマグロを手にした様子がとらえられており、「60キロの鮪は強かったです」とその時の様子も伝えた。
ファンからは祝福が相次いで寄せられたほか、マグロ漁をするワイルドショットに「髭スゴ」「誰かと思った」「最初、誰かわからなかった 笑」「ヘミングウェイみたいでカッコいい」「海王みたい」「これは神様すぎる」「めっちゃかっこいい」「鮪でかあああ!!!すごい」「ワイルドMAX」「だいぶ誰だかわからなくなってきましたが辛うじてお髭で確認出来ました 素敵な一年を〜」などの声が寄せられている。
