10月17日発売

【拡大画像へ】

マルマンは、表紙とリングを自由に組み合わせて自分だけのオリジナルノートが作れる「くるっとリング」に新デザインを追加するとともに、繰り返し使えて書いて消せるインデックス付きバインダー「kAkesel（カケセル）」を10月17日より、オンラインショップや文具取扱店で順次販売する。サイズはB5で、価格は660円。

「くるっとリング」は、表紙とリングを別々に選んで組み合わせることで、自分だけのオリジナルバインダーを作れるシリーズ。表紙は360度折り返せるコンパクト設計で、持ち歩きやすさと使いやすさを両立。新たに表紙とリングのデザイン、カラーのバリエーションを拡充し、新たな組み合わせを楽しめるようになった。鮮やかなパステルカラーや多彩なデザインの1,296通りの中から自分らしい1冊を簡単に作ることができる。

くるっとリング カスタムタイプ 表紙／カラー：12柄新規追加（合計18柄展開）

【無地・半透明】

クリアブルー/クリアピンク/クリア（価格：220円）

【ミニギンガム】

ライトブルー/ライトピンク/グレー（価格：275円）

【ドット】

ブルーグレー/ライトグリーン/ベージュ（価格：275円）

【ななめストライプ】

パープル/ミント/コーラ（価格：275円）

くるっとリング カスタムタイプ リング／カラー：4色／価格：330円（税込）

【New】べっこう

【New】ラムネ

ブラウン

クリア

繰り返し使える、書いて消えるインデックス付きバインダー「kAkesel」を新発売

「kAkesel」は繰り返し使える、書いて消せるインデックス付きのバインダー。教科などをタブに書きこむことで、見返したいページをさっと開けることができる。タブ部分にはラミネート加工が施されており、ずっと綺麗なまま使用できる。

ラインナップは、パステルでかわいいクリアカラーのデザインと、シーンを問わず使える落ち着いたマットカラーのデザインの計6種。

【クリアカラー】

ライトピンク/ライトブルー/ミント

【マットカラー】

チャコールグレー/ディープグリーン/グレージュ