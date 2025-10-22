今回は、産後直後、義母にありえないことを言われたお嫁さんのエピソードを紹介します。

出産を祝う電話かと思ったら…

「私はこの前帝王切開で出産したのですが、退院を翌日に控えた日に義母から電話がかかってきたんです。義母とは出産後会っていなかったので、『出産のお祝いの電話かな』と思ったんですが、大きな勘違いでした。

義母は『あなたたちの家、すごく散らかってるわ』『退院したらすぐ掃除しなさいよ！』『息子は仕事で忙しいんだから、息子に掃除させないでよ！』と、怒り口調で私に話してきて、唖然……。

帝王切開の傷が痛むし、実家のサポートを得られない私は子供の世話をするだけで精一杯で、家の大掃除なんてとてもできる気がせず……。で、退院した日の翌日、義母がウチに来て『あら、掃除してないじゃないの！』とブチ切れてきたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ だったら義母が掃除してくれればいいのに、と思いますよね。いろいろありえないですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。