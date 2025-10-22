【Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム】 10月31日 発売 価格：各1,100円 【Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ】 10月31日 発売 価格：各858円

BEENOSは、ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)ギフトコスメシリーズ」より、「ちいかわ」とのコラボアイテム「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」を10月31日に発売する。

「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」は、オリジナル立体マスコット付シリコンカバーのついたハンドクリーム。ラベンダー油、オオシマザクラ花エキス、シアバター(シア脂)、ハチミツエキスの4種の潤い成分を配合しており、全7種類がラインナップされる。価格は各1,100円。

「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」はハートと一緒になったデザインが特徴のリップクリーム。アセロラ果実エキス、アボカドオイル、シアバター、ハチミツエキスの4種類の保湿成分を配合し、こちらも全7種がラインナップされる。価格は各858円。

なお、Lovisiaオンラインショップにて両製品を2,500円以上購入すると、「Lovisia限定ステッカー」がプレゼントされる。

