Penthouseが、2カ月連続リリースとなる新曲「隣の恋は青」を11月5日に配信リリース。さらに本楽曲が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の主題歌に決定した。

（関連：Penthouseの真骨頂は熟練を越えた“愛嬌” 初武道館ワンマン発表で歓喜に満ちたツアー『Midnight Diner』）

『隣の恋は青く見える』は、今作で5シーズン目に突入した人気恋愛リアリティショー。本楽曲は番組のためにPenthouseが描き下ろしたもので、〈昨日の恋は今日の恋じゃない〉のフレーズが印象的な、理性と感情、その境界を揺さぶる衝動を、熱を帯びたツインボーカルとタイトに刻まれるビートのコントラストが映し出す、冷静と情熱が交差するスリリングな一曲に仕上がっている。

また、本番組の本編予告映像が、11月9日夜9時からの初回配信スタートに先駆けて番組ホームページや各SNSで公開。本映像では、本楽曲をいち早く聴くことができる。

なおPenthouseは、3都市を巡るバンドの対バンツアー『Penthouse presents “Brandnew Dancehall”』を開催予定。現在チケットが一般発売中だ。

・浪岡真太郎（Vo/Gt） コメント

「隣の恋は青く見える」はとんでもない企画だなあといつ聞いても思いますよね。バンドのみんなで鑑賞会したい。番組のセンセーショナルさに負けないスリリングな楽曲なので、番組内で流れるのをとても楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）