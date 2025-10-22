放り投げたボールはハーフウェーラインを越え…「信じられない」「神スロー」ニューカッスルGKポープがスローイングでアシスト記録!!
ニューカッスルのGKニック・ポープがスローインで驚きのアシストを記録した。
21日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第3節で、ニューカッスルはベンフィカをホームに迎えた。前半32分にMFアンソニー・ゴードンの得点で先制すると、後半25分にポープが魅せる。
ベンフィカが右サイドから送ったクロスをキャッチしたポープは、前線へと駆け上がるMFハービー・バーンズを見逃さず。勢いをつけて右腕から投げ出したロングスローはハーフウェーラインを越えると、カットを試みたDFアントニオ・シウバにも触れられずにバーンズへと届いた。PA内へと持ち込んだバーンズが右足のシュートでネットを揺らし、ポープはアシストを記録。驚きのスローインを披露した守護神の元には、すぐさまチームメイトが集まって歓喜の輪が広がった。
SNS上ではポープのこのプレーに対し、「信じられない」「神スロー」「とんでもない」「意味わからない」「えぐすぎ」「ポープの肩イチロー」などと反応している。
なお、試合は、後半38分にバーンズが追加点を記録し、ニューカッスルが3-0の完封勝利を収めている。
※ポープのスローイングでのアシストは56秒〜
Some really special assists in Tuesday's games — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2025
Your favourite... Vitinha, Nuno Mendes, Bardghji or Pope? ️@Lays_football | #UCLassists pic.twitter.com/v99vzAtFn5