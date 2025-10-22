エースのアレクサンダーが2度のOTで躍動…前年度王者サンダーがロケッツに開幕戦で劇的白星

10月22日（現地時間21日）、NBA2025－26シーズンの開幕戦が開催。昨シーズン王者のオクラホマシティ・サンダーがヒューストン・ロケッツを迎え撃ち、125－124で大接戦を制した。

サンダーは開幕からチェット・ホルムグレンが高い決定率でオフェンスをけん引し、27－30の3点ビハインドで最初のクォーターを終える。第2クォーターは互いに3ポイントシュートを決め合う展開となり、終盤には2ケタまで点差を離されたが、終わり際にエイジェイ・ミッチェルが“4点プレー”を完遂。51－57の6点ビハインドで試合を折り返した。

第3クォーターも一進一退の攻防が続き、75－79とサンダーの4点ビハインドで最後のクォーターへ。試合終盤、サンダーはシェイ・ギルジャス・アレクサンダーらが要所でスコアを量産し、残り1分半でついにリードを奪う。その後は再びロケッツに逆転されるも、アレクサンダーの劇的な同点弾で追いつき、104－104でオーバータイムに突入する。

迎えた延長戦、サンダーはホルムグレンとアレクサンダーが勝負所で3点弾をお見舞いし、残り1分を切って4点のリード。主導権をつかみかけたものの、アルペレン・シェングンのインサイドアタックを止めきることができず、残り9秒で再びの同点に。アレクサンダーのラストショットは外れ、115－115で二つ目のオーバータイムへ。

2OTではアレクサンダーの個人技やケイソン・ウォレスの3ポイントでロケッツに応戦し、残り11秒ではシェングンに逆転弾を許すも、続くオフェンスでアレクサンダーが貴重なフリースローを2本成功。ロケッツの逆転弾を防ぎ切り、最終スコア125－124でサンダーが大激戦を制した。

前年度王者の意地を見せたサンダーは、アレクサンダーが35得点5リバウンド5アシスト、ホルムグレンが28得点7リバウンドをマーク。一方、サンダーと死闘を演じたロケッツはシェングンが39得点11リバウンド、ケビン・デュラントが23得点9リバウンドをマークした。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 125－124 ヒューストン・ロケッツ



OKC｜27｜24｜24｜29｜11｜10｜＝125



HOU｜30｜27｜22｜25｜11｜9｜＝124



17 PTS & counting in the 4Q and OT 🤯

Shai is TAKING OVER in the clutch… pic.twitter.com/zkvDbilqEE

- NBA (@NBA) October 22, 2025

【動画】勝負所で得点を量産したアレクサンダー！