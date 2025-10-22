Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。あらたな髪色を披露し、ファンの注目を集めている。

【写真】玉森裕太があらたなか髪色でかわいらしい雰囲気に。／玉森裕太のこれまでのカルティエコーデ

■玉森裕太が金髪から銀髪に！重めの前髪＆ふんわりヘアで登場

CARTIER（カルティエ）が、本日10月22日から11月3日まで開催するポップアップ『INTO THE WILD』を訪問した玉森。「メゾンの象徴であるパンテールのスピリットを多様な演出を通じて体験できまーす」と綴り、特別な空間を堪能する10枚の写真をポストした。

玉森は、グレーニットを黒のスラックスパンツにインした上品なコーディネートを披露。手元や胸元にはブレスレットや指輪、ブローチなど「パンテール ドゥ カルティエ」のアイテムが輝いている。金髪だった髪はピンクがかったシルバーヘアにチェンジ。ふんわりとセットされた髪の毛先は外ハネ、重めの前髪もかわいらしい印象だ。

写真では、両手を猫の手のようにしてショット（2枚目）や、口を大きく開けたショット（10枚目）など、パンテール（豹）にちなんだ（？）ポーズも披露している。

ファンからは「カルティエ王子降臨！」「今日も今日とて眼福です」「キレイな髪色～」「新しい髪色素敵」「玉ちゃん、髪型かわいい」「王子様すぎない？」「髪色とっても似合ってる」「全てが美！」「激めろー」など、絶賛の声が多く寄せられている。

なお、玉森は、『INTO THE WILD』オーディオガイドのナレーターとして、俳優・山口智子と共に参加。投稿でも「オーディオガイドでも参加してるから、それも込みで楽しんでねー」と伝えている。

■写真：玉森裕太×カルティエコーデ