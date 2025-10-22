ILLIT「BEB by 星野リゾート」ブランドアンバサダー就任！沖縄リゾートを楽しむ撮り下ろし動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、「BEB by 星野リゾート」のブランドアンバサダーに就任した。

■ILLITのフレッシュで等身大の魅力が共鳴

ILLITは、既存の枠にとらわれず、自分たちだけの特別なストーリーを描いていくという意志を持つグループであり、BEBが提案する自由で自分らしい旅のスタイルと、ILLITのフレッシュで等身大の魅力が共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。

ブランドアンバサダー就任を記念し、ILLITのメンバーがBEB5沖縄瀬良垣で沖縄リゾートを自由に楽しむ様子を撮影した撮り下ろし動画を公開。メンバーがプライベートのようなリラックスした表情を見せながら、沖縄の美しい海やBEBのホテルステイを満喫する様子を通じて、仲間とルーズに過ごす旅の魅力を感じられる。

また、特設サイトもオープンし、ここでしか見られないILLITの撮り下ろし写真が順次公開される。ILLITのファンはもちろん、新しい旅のスタイルを探している方にも必見のコンテンツとなっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■関連リンク

特設サイト

https://innovate-avant.com/beb5okinawaseragaki/

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

■【画像】ILLITメンバーソロカット