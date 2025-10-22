【レポート】ミセスがJ-WAVE公開収録に登場！Mrs. GREEN APPLEの半年を振り返る濃厚トーク

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが、10月11日に『J-WAVE SELECTION LAWSON SEEDS OF CREATION』公開収録イベントに出演。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

■『J-WAVE SELECTION LAWSON SEEDS OF CREATION』公開収録オフィシャルレポート

『J-WAVE SELECTION LAWSON SEEDS OF CREATION』公開収録が10月11日に都内某所にて行われた。

ローソンで行われた「アプリでたまるよスタンプ」キャンペーンで当選した約200人を招いて実施された本イベントは、2月に続いて2度目の開催となる。

開演前から興奮した雰囲気が漂う場内。ナビゲーターのサッシャに続いて、大森元貴（Vo＆Gu）、若井滉斗（Gu）、藤澤涼架（Key）が姿を見せると歓声と盛大な拍手が起きた。この日を楽しみにしていたJAM’S（Mrs. GREEN APPLEのファンの愛称）を前に、藤澤が「皆さん楽しんでますかー！」と投げかけると、客席から大きな声と腕が上がった。

Mrs. GREEN APPLE は、デビュー10周年を迎えた2025年を「MGA MAGICAL 10 YEARS」と称して、さまざまなプロジェクトを発表してきた。それにちなんで、今回のイベントは約半年間の振り返りや、10月以降に控えているプロジェクトの話を中心に展開した。

まずは、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』の話題からスタート。“ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー”はどんな想いで生まれたのだろうか？ 大森は「チャートやランキングは優劣や勝ち負けに見えると同時に、それが我々アーティストの指標やモチベーションにも繋がることもある。でも、そういうことを1年に1回くらい忘れて、綺麗事でもいいから、文字通りの“音楽”を体現できる場所を作りたかった」と開催に対する意図を伝えるとともに、来年6月10日・11日に同じくKアリーナ横浜で開催される同イベントへの意欲を口にした。

その後、7月8日に発売されたアニバーサリーベストアルバム『10』について、藤澤さんにとっての特別な一曲はありますか？ との問いに藤澤は「フェーズ2が開幕するときの楽曲、ニュー・マイ・ノーマル」と回答。「この曲を聞くたびに、初心に帰れるというか、気持ちを届けること、音楽を届けることって有難いことだなと思う」と語った。

続いて、7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭特設会場で行われ、2日間で約10万人を動員したデビュー10周年記念ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』（読み：フィヨルド）に関する舞台裏のエピソードを聞かれた若井は、「本番直前に気合い入れてストレッチをしていたのに、（ステージに上がる）本当に直前の直前、他のものに気を取られてスタッフからの声掛けに気付かず、ステージに上がるタイミングが少し遅れてしまった」と打ち明けて、会場に和やかな空気が流れた。

後半は、ローソンとのコラボキャンペーンの話へ。7月に発売されたコラボ・スイーツにはメンバーの意見が大きく反映されているそうで、大森は「みんなで『こうなったらいいよね』と理想を話していたら、ローソンさんが深い愛情で応えてくれました」とうれしそうに話した。中でも、3人のお気に入りは「MGAスペシャルミックスサンド」だという。また、「まるでメロンパンみたいなシュー」「もち食感ロール」の食感の良さも絶賛した。

終盤では、今後控えているプロジェクトの話題に。10月25日から開催される、5大ドームツアー『BABEL no TOH』について「絶賛リハーサル中です」と明かし、若井と藤澤は「ネタバレできないけど、セットリストを見て驚きました」と、これまでとは違うステージになることを予感させた。

ほかにも、11月28日から全国の映画館でMrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』の同時上映が決定している。大森は「『FJORD』が表のミセスだとすれば、『ORIGIN』は裏のミセス。特に、ドキュメンタリーに関しては『……え？』と驚くと思います」と期待を煽った。

約1時間にわたって、濃厚なトークをしたMrs. GREEN APPLEの3人。このイベントの模様は11月23日 22:00からの「J-WAVE SELECTION LAWSON SEEDS OF CREATION」にてオンエアされる予定だ。さらに、本特番はradikoオリジナルチャンネルでも同時配信。エリア制限なく、全国どこからでも完全無料で視聴できる。詳しい聴取方法やURLは、後日J-WAVE公式SNSにて告知される。

