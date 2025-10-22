¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¥¸¥ã¥ó¥×È´¤¤¤¿²«¶â»þÂå¡¡Ì¡²è²È¤¿¤ÁÅö»þ¤òË½Ïª¡ª¥é¥Ö¥³¥á¡õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ï¡Ö¥¦¥±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ì¡²è¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¡ØËâË¡ÀèÀ¸¥Í¥®¤Þ¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀÖ¾¾·ò»á¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¤¬27Ç¯Á°¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ùºî¼Ô¡¦¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸»á¤âÅö»þ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿µ²±¤¢¤ë¡ª²û¤«¤·¤¤¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù½é´ü¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÀÖ¾¾»á¤ÏX¤Ç¡Ö27Ç¯Á°(1998)¤ÎËÜÆü10·î21Æü¡¢¡Ø¥é¥Ö¤Ò¤Ê¡Ù¤ÎÂè°ìÏÃ¤¬½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£CGºÌ¿§(ps4)¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¬¥¸¥óÉ½»æ¤Ï»Ë¾å½é¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Åö»þ¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡ÖÅö»þ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï¶âÅÄ°ì¤äGTO¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â³¤¡¢Éô¿ô¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈ´¤¤¤Æ¼ó°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¡£³§¤µ¤ó¤ÏÅö»þ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿¹Àî»á¤Ï¡ÖÆ±¤¸»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¤Î¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï¸¶ºî¼ÔÉÕ¤¤Î¥â¥Î¡¢Ê£¿ôÊÔ½¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÎý¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¥¦¥±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¡£¥Ï¡¼¥ì¥à¥â¥Î»þÂå¤ÏºÆ¤Ó¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµÄ°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸¤¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥â¥Î¤¬¶Ë¤á¤Æ¥¦¥±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¤³¤Î¸å¡¢¿¿Åç¥Ò¥í¤¬³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
