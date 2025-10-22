10月8日（水）にスタートし、今夜第3話が放送される『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）。桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するノンストップヒューマンサスペンスだ。

大手製薬会社の社長令嬢・八神結以（桜田）は、20歳の誕生日パーティーで、会社に恨みを持つ誘拐犯グループに連れ去られてしまう。しかし、父親からGPSを強制的につけられ、常に見張られる息苦しい生活に嫌気が差していた結以は、犯人の1人だった林田大介（佐野）と手を組んで逃避行。

犯人と人質という関係だったはずの男女コンビが、会社社長の父親をはじめ、警察や週刊誌記者、インフルエンサーといったさまざまな登場人物たちから追われながら、逃亡生活を続けるというストーリーである。

■『ぼくほし』の生徒会長や元「BiSH」も出演

芦田愛菜主演ドラマ『明日、ママがいない』（日本テレビ系、2014年）に子役として出演し、『silent』（フジテレビ系、2022年）に、Snow Man目黒蓮の妹役で出演した桜田ひよりが、民放キー局GP帯ドラマに初主演。

佐野勇斗も同じく民放キー局GP帯ドラマ初主演ということで、ダブル主人公を務める2人のフレッシュさに注目だが、脇を固めるキャラクターにも意外な人物の起用が目立っている。

まず、2人を追う若手刑事役には、坊主頭がトレードマークの日高由起刀がキャスティングされている。日高は先月最終話を迎えたばかりの話題作『僕達はまだその星の校則を知らない』（フジテレビ系）で、熱い生徒会長役を演じていた。

また、動画配信をするインフルエンサーを演じているのは加藤千尋。この名前に聞きおぼえがない人でも、2021年の『NHK紅白歌合戦』（NHK）に出場し、2023年に惜しまれながら解散した「BiSH」のセントチヒロ・チッチなら知っているかもしれない。セントチヒロ・チッチの俳優活動名義が加藤千尋なのである。

■三笘薫の “リアルお兄ちゃん” が誘拐犯を好演

そして、ご存知の方々にとっては今さらかもしれないが、なんと本作にはサッカー日本代表・三笘薫の実兄も出演している。誘拐犯グループのメンバーの1人を演じている結木滉星だ。

数々のドラマに出演しているもののバイプレイヤーとしてのキャスティングが多いため、“三笘薫の実兄” という認知をしている人も多いだろうが、特撮ファンにとっては “スーパー戦隊のレッド” として有名。

結木は、2018年から2019年に放送された『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（テレビ朝日系）に、警察戦隊のリーダー役で主演している。三笘が日本代表デビューしたのは2021年だったため、それ以前から兄は子どもたちから人気を博していたのだ。

ちなみに、『快盗戦隊〜』では熱血漢で生真面目な警察官を演じていたのだが、『ESCAPE』では真逆の役。製薬会社への恨みから誘拐計画に加わったが、もともと後先を考えない暴力的な性格で、彼女のヒモとして生活しているというキャラである。

そんな元戦隊レッドが演じるアウトローキャラにも注目してほしい。

『ESCAPE』のストーリーは予想外の展開や登場人物の裏切りの連続で、二転三転していくため、日高、加藤、そして結木らが今後のストーリーにどうからんでくるか、楽しみだ。

堺屋大地



恋愛をロジカルに分析する恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラー。『文春オンライン』（文藝春秋）、『現代ビジネス』（講談社）、『集英社オンライン』（集英社）、『週刊女性PRIME』（主婦と生活社）、『コクハク』（日刊現代）、『日刊SPA!』『女子SPA!』（扶桑社）などにコラム寄稿