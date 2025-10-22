◇NBA レイカーズ−ウォリアーズ（2025年10月21日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAは21日（日本時間22日）に25―26年シーズンが開幕。レイカーズの八村塁（27）が開幕戦の本拠地ウォリアーズ戦に先発出場。第1Qは無得点に終わったが、第2Qに2本連続で3Pシュートを決めて前半は6得点をマークした。チームは54ー55と1点ビハインドで前半を折り返した。

八村は2年連続開幕戦のスタメンに名を連ねた。第1Qはシュート機会がなく、残り3分54秒でベンチに下がった、第2Qはベンチスタート。残り8分51秒から途中出場し、残り1分28秒に右ウイング付近から3Pシュートを決めて初得点。さらに残り56秒で左ウイング付近から2本連続となる3Pシュートを沈めて、チームの勝ち越しに貢献した。

前半は16分57秒出場。6得点2リバウンド1アシストを記録した。シュートは全て3Pシュート。3本試投で2本成功。3P成功率は66.7％だった。

チームは主力のルカ・ドンチッチがチーム最多22得点7リバウンド4アシストの大暴れ。第2Q途中に10点リードを許す場面もあったが、八村の得点から流れを変えて反撃。一時は勝ち越す場面もあったが、1点ビハインドで前半を折り返した。

昨季は59試合出場。自己ベスト1試合平均31.7分、平均13.1得点、5.0リバウンドをマーク。そしてレギュラーシーズンで102本の3Pシュートを成功させた。さらに2年連続の40％超えとなる3P成功率41.3％という高確率の数字を残した八村。NBA7年目に向けてオフでは、3Pシュートのキャッチ＆シュートをより速く打てるようにトレーニングし、さらなる向上を目指した。「NBAは一瞬の判断が大事なリーグ。僕もたまに3Pを打てるところでシュートリリースが遅くて、打てなかったりした。それを考えてもっと速く打てるようにトレーニングしました」と説明していた。

プレシーズンマッチでは、主力を欠く試合が続く中で5試合に先発出場。平均26.2分出場で、13.6得点をマーク。3P成功率は45％と高確率を維持した。