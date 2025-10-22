フェンスが根元からグニャリ…病院駐車場で“当て逃げ”か　衝突した車が立ち去る一部始終　飲酒運転の疑いも　福岡・田川市

福岡・田川市の病院駐車場で9日、車がフェンスに衝突し、そのまま走り去る当て逃げ事故が発生した。防犯カメラにはウインカーを点滅させた車がフェンスにぶつかり、しばらく停車したのち、バックして逃走する様子が映っていた。病院側は、運転手が飲酒していた疑いもあるとして警察に相談している。

フェンス衝突も運転手は車を降りずに逃走

福岡・田川市の病院の駐車場で9日深夜、カメラが捉えたのは、車がフェンスに衝突するも走り去って行く当て逃げの一部始終だ。

当て逃げの現場を見ると、フェンスがぐにゃぐにゃに大きく曲がっていた。

ウインカーを点滅させながら走ってきた1台の車がフェンスに衝突した。ぶつかった瞬間、フェンスが変形したのが確認できる。

しばらくすると、車はゆっくりとバックした。ドライバーが降りてくるのかと思いきや、そのまま走り去った。

運転手が飲酒していた疑いも

フェンスは根元がグニャリと折れ曲がり、形が大きくゆがんでいた。

一体、なぜドライバーは現場から立ち去ったのか。

被害にあった病院側は、近くに飲食店が立ち並んでいることから、運転手が飲酒していた疑いもあるとして警察に相談している。

警察は、防犯カメラの映像を確認するなどして、事故の状況を詳しく調べている。

（「イット！」10月21日放送より）