AKB48の徳永羚海（れみ、19）と永野芹佳（24）が22日、都内で、「鳥取ハロウィン楽しみ大使」就任発表会に出席した。

徳永はドラキュラの仮装、永野は兵隊の仮装をして登場。かわいらしくハロウィーンを先取りした。

仮装をして“砂吸血鬼・ドサキュラー”として登場した鳥取県の平井伸治知事から「鳥取ハロウィン楽しみ大使」のたすきとパネル、記念品が贈呈された。

徳永は鳥取県出身で、「地元で、年に1度のお祭りに携わることができてとてもうれしいです。皆さんとこのハロウィーンパーティーを盛り上げていけるようにがんばります！」と意気込んだ。

大阪府出身で、徳永と動画企画「AKB48 とっとり女子旅」を行ったことがある永野は「鳥取県は、何度かプライベートでもお仕事でも行かせていただいたことがある。すてきな鳥取県の魅力をお伝えできるようなイベントにしていきたいです」と話した。

また、徳永はサプライズで「とっとりふるさと大使」にも任命された。平井知事から委嘱状と名刺を手渡され、「本当に聞いていなくて驚いているんですけど、ずっとなりたい気持ちがあって夢だったので、直接平井知事から任命していただいて光栄です！ これからも鳥取を愛していきます」と目を輝かせて喜んだ。

鳥取県では10月26日に、万博気分が味わえるハロウィーンイベントとして「鳥取砂丘ハロウィンパーティー after EXPO2025」を開催する。イベントでは大仮装パレードも行われ、徳永、永野も参加予定。2人が選ぶ「ベスト仮装大賞」も実施する。