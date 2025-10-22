ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ø¤ÎàÉÔµ¬Â§È¯¸Àá¤Ç¸Â³¦ÏªÄè¡¡Éâ¾å¤¹¤ë¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤ÎÌ¾Á°
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£±¡Ë¤Îà¸Â³¦á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£ÓÄ«Æü¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£¶»þ¡ËÆâ¤Ç¤ÎÅÄ¸¶»á¤ÎÈ¯¸À¤À¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÌÀ«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ»³ËÜÁáÉÄ¡¢Î¥º§¤µ¤ì¤Æ¹â»Ô¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¡¢ÁíÍý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹â»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£º£ÅÙ¤´ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÍÀÒÌ¾¤ÈÄÌ¾Î¤¬ÊÌ¤Ê¤é¡¢¾òÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤â¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Ï¡ËÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ë¤â¸å¤í¸þ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ÃËÀ¸¶Íý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¹â»Ô¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ó¤ÊÅÛ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âà»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨áÈ¯¸À¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¹¤«¤µ¤ºÄÔ¸µ»á¤¬¡ÖÅÄ¸¶¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¥â¥á¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤¬¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¹â»Ô¤È·ã¤·¤¯¤ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢£Ã£Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç±ê¾å¡££Â£ÓÄ«Æü¤Ï£²£±Æü¡¢ÅÄ¸¶»á¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î»Ê²ñ¤òÄ¹¤é¤¯Ì³¤á¤¿¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢´ù¤òÃ¡¤¤¤Æ·ã¹â¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¼×¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¡£Æ±£±£°·î¤«¤é£Â£ÓÄ«Æü¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤â¸æÇ¯£¹£±¡£º£²ó¤Îà¿Ì¸»ÃÏá¤ÏÄ«¥Ê¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸ÈÖÁÈÃæ¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤ÏÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¡¢ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤ÎàÍ¦ÂàÀâá¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¥¢¥Î¿Í¤À¡£
¡Ö¶ÌÀîÅ°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð±é¤¹¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ó¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼Â¤Ï£³Ç¯Á°¡¢¶ÌÀî»á¤¬ÈÖÁÈÃæ¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ç¶à¿µ¤·¤¿ºÝ¡¢Éüµ¢¤Î¾ì¤ËÅÄ¸¶»á¤ÎàÄ«¥Ê¥Þá¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶ÌÀî»áËÜ¿Í¤â¸å·Ñ¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤ÎÅÄ¸¶¤µ¤ó¤âÉ½Î©¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÌÀî»á¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»³¤¬Æ°¤¯¤«¡£