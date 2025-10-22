北川景子＆森田望智がシスターフッドで新境地！ 映画『ナイトフラワー』場面写真解禁
北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』より、初共演にして濃厚なシスターフッドを体現した北川と森田望智の場面写真が解禁された。
【写真】昼は母親＆格闘家→夜はドラッグの売人！ 北川景子＆森田望智の衝撃の場面写真
本作は、『ミッドナイトスワン』（2020）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けたヒューマン・サスペンス。
内田監督によるオリジナル脚本の本作、生活に困窮し、子供のためにドラッグの売人になることを決意する母親と、社会の抑圧に抗いながら夢を追いかける女性格闘家が出会い、この世界を生き抜くために支え合いながら運命を共にする感涙の物語。
主人公・夏希を演じる北川景子は、脚本を一読して出演を快諾。実生活でも姉弟を育てる北川は、「ここまで追い込まれてしまったら、犯罪に手を染めてでも子供を守りたいという“母親の愛”は理解できます」と、監督やプロデューサーに語っていた姿が印象的だ。
鮮やかなブルーに染めた髪を振り乱しながら、ほぼ全編すっぴん姿でネイティブな関西弁をまくしたて、子供達のために必死に生きる姿を体現した北川の演技は、俳優として新たなフェーズに入ったことを確信させてくれる。
そして、夏希と共闘関係を結ぶことになる多摩恵を演じるのは森田望智。格闘技の特訓という絶対条件のもと、内田監督たってのオファーを受けた森田は、孤独を抱えながら格闘家としての成功を夢見る多摩恵役に、クランクインの半年前から徹底的な食事制限と格闘技の特訓を重ねて7kgも増量。迫力のファイトシーンもすべて本人が演じるという俳優魂を見せつけた。
そんな北川と森田の化学反応が見せるシスターフッドドラマも本作の魅力の一つとなっているが、意外にも2人は今回が初共演。内田監督の希望により、2人は撮影まで会わないでいたというが、撮影合間には初対面だとは思えないほど、リラックスした雰囲気で談笑する姿も。濃密なシスターフッドを体現した2人の相性の良さは、製作陣の予想以上のものとなった。
出会うはずのなかった孤独な女2人がタッグを組み、子供たちの夢を叶えるためにドラッグの売人として生きていく覚悟を決める。次第に闇の世界へどっぷりとはまり込んでいく夏希と多摩恵だったが、ある女子大生の死をきっかけに、2人の運命は思わぬ方向へ狂い出す―。
映画『ナイトフラワー』は、11月28日より全国公開。
