「じゃあ、あんたが作ってみろよ」不穏ラストに注目集まる “大量消費型恋愛体質男子”登場に「パワーワードすぎる」「怪しい」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第3話が、21日に放送された。ラストシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】ドラマ「あんたが」“大量消費型恋愛体質男子”登場
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
酒屋の店員・ミナト（青木柚）との曖昧な関係に釈然としない思いを抱える鮎美は、ミナトとのデートに挑むが、これまでの経験から自分の素直な気持ちを伝えられず、違和感を抱く。しかし、同居する美容師・渚（サーヤ）からの助言を受け、再びミナトに会いに向かった鮎美は「ミナトさんが好き」「本当は私、男の人から告白してほしいと思ってて、今日もずっと思ってたの。でも気付いたの、どっちからかなんてどうでもいいんだなって。私が、どう思ってるか知ってほしいって」と自身の思いを素直に告白。ミナトも「俺と付き合ってください。それでこれからも、鮎美ちゃんの好きなものも嫌いなものも、たくさん教えてほしい」と応え、晴れて付き合うことなった。
一方、マッチングアプリで出会った椿（中条あやみ）との会話の中で、自分が鮎美にしていた無神経な言動に気付いた勝男は、再び鮎美と向き合いたいと考える。しかし、なかなかメッセージを送れずにいると、スーパーで鮎美とばったり再会。彼氏ができたことを伝えられてしまう。その後、傷心した勝男は、椿に連れられたバーでミナトを目撃。さらに、バーのオーナーで渚の夫・太平（楽駆）が「常連さんのスミさんセキタさんの、元カレ」と口にしているのを耳にするのだった。
不穏な雰囲気が漂うラストシーンに、視聴者からは「ミナト好青年だと思ったのに」「まさかの遊び人？」「あゆめろは幸せになってほしい」「勝男チャンス？」などの声が。さらに、次回予告に登場した「大量消費型恋愛体質男子」というワードに、「パワーワードすぎる」「初めて聞いた」「もしかしてクズ男？」「なんか怪しい！」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】ドラマ「あんたが」“大量消費型恋愛体質男子”登場
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）、ミナト（青木柚）に告白
酒屋の店員・ミナト（青木柚）との曖昧な関係に釈然としない思いを抱える鮎美は、ミナトとのデートに挑むが、これまでの経験から自分の素直な気持ちを伝えられず、違和感を抱く。しかし、同居する美容師・渚（サーヤ）からの助言を受け、再びミナトに会いに向かった鮎美は「ミナトさんが好き」「本当は私、男の人から告白してほしいと思ってて、今日もずっと思ってたの。でも気付いたの、どっちからかなんてどうでもいいんだなって。私が、どう思ってるか知ってほしいって」と自身の思いを素直に告白。ミナトも「俺と付き合ってください。それでこれからも、鮎美ちゃんの好きなものも嫌いなものも、たくさん教えてほしい」と応え、晴れて付き合うことなった。
一方、マッチングアプリで出会った椿（中条あやみ）との会話の中で、自分が鮎美にしていた無神経な言動に気付いた勝男は、再び鮎美と向き合いたいと考える。しかし、なかなかメッセージを送れずにいると、スーパーで鮎美とばったり再会。彼氏ができたことを伝えられてしまう。その後、傷心した勝男は、椿に連れられたバーでミナトを目撃。さらに、バーのオーナーで渚の夫・太平（楽駆）が「常連さんのスミさんセキタさんの、元カレ」と口にしているのを耳にするのだった。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」ラストシーンに注目集まる
不穏な雰囲気が漂うラストシーンに、視聴者からは「ミナト好青年だと思ったのに」「まさかの遊び人？」「あゆめろは幸せになってほしい」「勝男チャンス？」などの声が。さらに、次回予告に登場した「大量消費型恋愛体質男子」というワードに、「パワーワードすぎる」「初めて聞いた」「もしかしてクズ男？」「なんか怪しい！」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】