西田尚美、6年乗った高級愛車公開「かっこいい」「ギャップ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の西田尚美が21日、自身のInstagramを更新。6年間乗ったという愛車を公開した。
【写真】55歳個性派女優「6年間乗った」イギリスブランドの高級愛車
西田は、「6年間乗った大好きな車。ありがとうディスカバリー」と綴り、愛車との2ショットを投稿。愛車は黒のイギリス・ランドローバー社の大型車ディスカバリーで、キャップに白いTシャツ、パンツという西田のスポーティーな出で立ちにぴったりのショットとなっている。また、運転席に座り笑顔を見せる写真も投稿されている。
この投稿には「大きな車乗ってるのかっこいい」「いよいよ新車ですか」「西田さんに似合う」「お別れかな」「ギャップ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆西田尚美、6年間乗った愛車公開
◆西田尚美の投稿に反響
