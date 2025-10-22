中町綾「秋ご飯会」品数豊富な手料理披露「手が込んでる」「お店みたい」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】YouTuberの中町綾が10月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を多数公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美女YouTuber「秋ご飯会」家庭的手料理ズラリ
中町は「秋ご飯会」と綴り、食卓の様子を投稿。ナスの煮浸しやサーモンサラダ、手羽先と大根を炊いたものなどがズラリと並び、彩り豊かな食卓となっている。
この投稿に「美味しそう」「品数豊富」「全部手が込んでる」「お店みたい」「食欲そそる」『本格的」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中町綾、彩り豊かな食卓披露
◆中町綾の投稿に反響
