【モデルプレス＝2025/10/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが10月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開し、反響が集まっている。

【写真】「今日好き」19歳美女「スタイルが神」大胆タイトミニ

◆村谷はるな、秋ファッションを披露


村谷は「秋服が可愛すぎてお気に入り」とつづり、様々なポーズを投稿。オフショルダーのトップスと同じ柄の細いマフラーを首に巻き、黒いミニ丈のタイトスカートからはスリムな脚を覗かせ、抜群のスタイルを披露している。

◆村谷はるなの投稿に反響


この投稿に「可愛すぎる」「真似したい」「センス抜群」「脚綺麗」「スタイルが神」などとコメントが寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）

