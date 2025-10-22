柏木由紀子77歳、バレンシアガのライダースで魅了 美スタイル全開「とても素敵です」
女優の柏木由紀子が、22日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった
【写真】柏木由紀子77歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回の投稿では、「秋はレザーの季節ですね。ライダースはスカートと合わせるのも おすすめです。ぜひ、コラボスニーカーとコーディネートしてみてくださいね」とバレンシアガのライダースを着用した全身ショットを公開。ファンからは「とても素敵です」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
