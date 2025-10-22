木村カエラ、手作りバブーシュカ完成「器用すぎてすごい」「柄可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】歌手の木村カエラが10月20日、自身のInstagramを更新。手編みのバブーシュカを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】木村カエラ「器用すぎてすごい」手作りバブーシュカ
木村は「今度は綿の細い糸で編んでみた。模様がはっきり出て、いいかんじ」とつづり、自身2作品目になるという手編みのバブーシュカを投稿した。バブーシュカとは韓国で流行したスカーフのようなヘアアクセサリー。木村は紫色の糸で丁寧に編み込み、可愛らしいきのこ柄が浮かび上がる完成品を公開した。
この投稿に、ファンからは「きのこ柄可愛すぎる」「売ってほしい」「器用すぎてすごい」「編み物するの素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木村カエラ、手編みバブーシュカ披露
◆木村カエラの投稿に反響
