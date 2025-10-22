新木優子、圧巻のドレス姿に絶賛の声「ため息が出るほど綺麗」 抜群のスタイル際立つ全身ショットも
女優の新木優子が、22日までに自身のインスタグラムを更新。華やかなドレス姿の最新ショットを公開し、ファンから「ため息が出るほど綺麗」「美しすぎる」と称賛の声が寄せられている。
【写真】新木優子、スタイル抜群な全身ショット（ほか4枚）
ハッシュタグで「#ペリエジュエ」「#シャンパーニュ」とつづった新木は、東京・表参道で20日に開催されたペリエ ジュエ「THE HOUSE OF WONDER」テープカットセレモニーに出席。投稿では、その際のオフショットを披露した。
深みのあるダークグリーンのオフショルダードレスに身を包み、洗練された大人の魅力を放つ新木。すらりとしたシルエットが際立つ全身ショットも公開され、上品さと華やかさを兼ね備えた佇まいに視線が集中した。
コメント欄には、「めっちゃ可愛い！笑顔とドレス素敵すぎます！」「ため息が出るほど綺麗。こんな雰囲気、誰にも真似できない。」「美しすぎる 眼福」など、絶賛の声が相次いでいる。
■新木優子（あらき ゆうこ）
1993年12月15日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ８代目CMガールに選ばれ、注目を集める。多数の話題作に出演し、2019年フジテレビ『モトカレマニア』、2020年wowow『連続ドラマWセイレーンの懺悔』では主演を務めた。
引用：「新木優子」インスタグラム（＠yuuuuukko_）
