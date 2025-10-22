スカーレット・ヨハンソン40歳、黒のミニドレスで華麗なルックを披露
俳優のスカーレット・ヨハンソン（40）が、米カリフォルニア州で開催されたニューポート・ビーチ映画祭に黒のミニドレス姿で登場。華麗なルックを披露した。
【写真】スカーレット・ヨハンソン、黒のミニドレスで美脚見せ
MailOnlineによると、現地時間10月19日、米カリフォルニア州のバルボア・ベイ・リゾートで開催されたニューポート・ビーチ映画祭にて、『Eleanor the Great（原題）』で映画監督デビューを果たしたスカーレットが出席した。
レッドカーペットに登場したスカーレットは、白いフラワーモチーフのボタンをあしらった黒のミニドレスを纏（まと）い、ブロンドヘアはナチュラルにおろして、ヌードピンクのリップを基調としたヘルシーメイクをオン。足元にはボックストゥのバックストラップシューズを合わせ、華麗なルックで魅了した。
スカーレットの監督デビュー作『Eleanor the Great（原題）』は、親友を亡くし、娘の暮らすニューヨークに引っ越した94歳のエレノア（ジューン・スキッブ）の物語。母親を亡くしたばかりの若いジャーナリストと出会い、世代を超えた友情を築くなかで、悲しみや自身のアイデンティティに向き合うことになるという。
カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門でお披露目し、5分間のスタンディングオベーションを受けるなど、大絶賛されたスカーレットは、この映画祭でレジェンド＆グラウンドブレーカー賞を獲得。
映画祭の公式インスタグラムアカウントでは、トロフィーを手にしたスカーレットの写真をシェア。「2025年度レジェンド＆グラウンドブレーカー賞受賞者であるスカーレット・ヨハンソン、おめでとうございます」と祝福のコメントが添えられ、ファンからも「おめでとう！」「誇りに思う。受賞するに相応しい！！！」などと反応が寄せられている。
引用：「ニューポート・ビーチ映画祭」インスタグラム（＠newportbeachfilmfest）
