朝日奈央、8年来の“仲間”と初会食「やっと叶った日！楽しすぎました」
タレントの朝日奈央が22日、インスタグラムを更新し、テレビ番組を通じて8年来の付き合いになる“仲間”たちと、初めて会食をしたことを報告。番組ファンから反響が寄せられている。
【写真】朝日奈央、8年来の“仲間”たちと初会食！
朝日は「フィード投稿に載せないとお二人に怒られちゃうので載せます」と書き出し、タレント、女優の野呂佳代、元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀との写真を披露した。
この3人と言えば、テレビ東京深夜の人気バラエティ番組『ゴッドタン』のアシスタントを務めていることでおなじみ。「こういう冗談も言い合える関係なのが嬉しいです」と、8年を通じてすっかり打ち解けているようで、朝日は「ゴッドタンのアシスタントを担当させていただいてから8年ほど経つのですが、初めて3人でご飯に行けました」と、実は初めてであると明かし、「ご飯行きたいねってずっと話していて、やっと叶った日！楽しすぎました」とうれしそうにつづった。
なお、松丸アナも数日前に自身のインスタグラムで、「朝日ちゃんの一声で実現した3人会」と同様の写真を公開し、「実は3人だけの会は初めて！！」と明かし、「2人と同じ番組に出演できてるなんて本当私は恵まれてるなぁとしみじみ そんなゴッドタンももう20年になるとか！？」と、番組の歴史に驚いていた。
引用：「朝日奈央」インスタグラム（＠pop_step_asahi）
【写真】朝日奈央、8年来の“仲間”たちと初会食！
朝日は「フィード投稿に載せないとお二人に怒られちゃうので載せます」と書き出し、タレント、女優の野呂佳代、元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀との写真を披露した。
この3人と言えば、テレビ東京深夜の人気バラエティ番組『ゴッドタン』のアシスタントを務めていることでおなじみ。「こういう冗談も言い合える関係なのが嬉しいです」と、8年を通じてすっかり打ち解けているようで、朝日は「ゴッドタンのアシスタントを担当させていただいてから8年ほど経つのですが、初めて3人でご飯に行けました」と、実は初めてであると明かし、「ご飯行きたいねってずっと話していて、やっと叶った日！楽しすぎました」とうれしそうにつづった。
なお、松丸アナも数日前に自身のインスタグラムで、「朝日ちゃんの一声で実現した3人会」と同様の写真を公開し、「実は3人だけの会は初めて！！」と明かし、「2人と同じ番組に出演できてるなんて本当私は恵まれてるなぁとしみじみ そんなゴッドタンももう20年になるとか！？」と、番組の歴史に驚いていた。
引用：「朝日奈央」インスタグラム（＠pop_step_asahi）