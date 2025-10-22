結婚相談所Presiaはこのほど、20～40代の未婚女性200人を対象とした「お金と結婚に関する意識調査2025 女性版」を公開した。



【調査結果】「1000万円以上」が24人も…結婚相手に求める「最低年収」

「結婚相手を選ぶ上で、相手の年収はどのくらい重要か」という質問に対し、「非常に(14.0％)」と「ある程度(75.5％)」を合わせると、89.5％が「重要である」と回答した。



具体的な金額でみると、男性に求める「最低年収」は300万円未満：26人、300～400万円未満：52人、400～500万円未満：54人、500～600万円未満：31人、600～800万円未満：10人、800～1000万円未満：3人、1000万円以上：24人だった。



「理想的な年収」では、300万円未満：1人、300～400万円未満：15人、400～500万円未満：28人、500～600万円未満：47人、600～800万円未満：42人、800～1000万円未満：28人、1000万円～1500万円未満：12人、1500万円以上：27人で、求める最低年収は「400万円台」、理想年収は「500万円台」がボリュームゾーンだった。



共働きの希望を尋ねたところ、「希望する」が合計75.0％と4分の3にのぼったが、「本当は専業主婦が良い」と答えながらも共働きを希望する女性が33.5％存在し、経済的な理由などから現実的な選択をしている様子が伺える。



「結婚相手に求める貯金額」については、貯金額は問わない(借金がなければOK)：48人、100万円以上：32人、300万円以上：31人、500万円以上：47人、1000万円以上：39人、2000万円以上：3人だった。



「結婚相手に借金があった場合」については、「結婚をためらう(57.5％)」と「結婚は考えられない(16.5％)」を合わせた74％が結婚に否定的・慎重な姿勢を見せ、収入以上に資産状況をシビアに考えている。



また、他の条件をそろえた上で「年収」と他の要素を比較したところ、以下の結果となった。



「他の条件がすべて同じ場合、結婚相手として選ぶならどの人か？」



年収300万円で、見た目が「非常にタイプ」な男性：26人



年収500万円で、見た目が「普通」な男性：143人



年収1000万円で、見た目が「全くタイプではない」男性：31人



「他の条件がすべて同じ場合、結婚相手として選ぶならどの人か？」



年収300万円で、価値観や相性が「最高に合う」男性：82人



年収500万円で、価値観や相性が「普通」の男性：91人



年収1000万円で、価値観や相性が「全く合わない」男性：27人



多くの女性が、パートナーとして非現実的な高年収や好みのルックスよりも、「平均的な経済力」と「不快感のない見た目」、数字だけでは測れない「人間的な相性」のバランスを最も重視していると言える。



（よろず～ニュース調査班）