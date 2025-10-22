株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーが、2025年11月19日(水)から21日(金)までパシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」に出展します。

この展示会では、音声、画像認識エッジ、組込みシステム、セキュリティに関する最新のソリューションが紹介されます。

日立ソリューションズ・テクノロジー 展示会「EdgeTech+ 2025」出展

日立ソリューションズ・テクノロジーは、「EdgeTech+ 2025」にて、高度で複雑なシステム開発を行う企業を支援する各種製品・サービス、技術を展示します。

音声認識、画像認識エッジAI、組込みシステム設計、そして高度化するセキュリティ要件に対応するソリューションなど、多岐にわたる分野での最新技術に触れることができます。

ブース内でのミニセミナーや、会場でのセキュリティソリューションに関する講演も予定されています！

音声ソリューション

多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」が紹介されます。

車載機器や組込み機器メーカー向けに、低リソース環境でも高いノイズ耐性を発揮する多言語音声認識技術です。

製品提供から開発、クラウド連携までワンストップでの対応が可能です。

画像認識エッジソリューション

長年培ってきた画像認識エッジAI技術を活かし、オンプレミス環境で動作する生成AI(Vision Language Model)を活用した先進的な事例が展示されます。

データを外部に出さずに、監視カメラ映像などから人の動きや状況を自動で言語化し、安全監視と業務効率化を実現します。

組込みシステムソリューション

車載や産業向け組込み機器の開発課題に対し、ソフトウェア、ハードウェア、デバイスの設計者が持つ豊富な経験と実績に基づいたソリューションを提供します。

QNXやFPGAボードのデモンストレーション展示も行われますので、ぜひご覧ください。

セキュリティソリューション

高度化するセキュリティ要件に対応するため、複数のソリューションが紹介されます！

・組込み機器向けセキュリティ機能導入支援〜wolfSSL高信頼ライブラリ活用〜

IoT、車載、医療機器など向けに、高信頼wolfSSL社のライブラリを活用し、短期間でのセキュリティ機能導入を実現します。

・IoTペネトレーションテストサービス

豊富なIoT機器開発ノウハウを活かし、短納期かつ低コストで利用可能なペネトレーションテストサービスです。

・OT環境向けセキュリティソリューション 「TXOneセキュリティソリューション」

多様なOT環境のニーズに対応し、現場の稼働を止めずにセキュリティ対策負荷を低減します。(※日立ソリューションズ・テクノロジーはTXOne Networks社の認定パートナー)

・IoT製品セキュリティ開発支援ソリューション

セキュアOS(Kinibi)と侵入検知・防御(xCarbon)を連携させた実機環境により、製品開発におけるセキュリティ強化を支援します。(※KinibiはTrustonic社製品、xCarbonはVicOne社製品)

音声認識からAIを活用した画像認識、組込みシステムの基盤技術、そして多様化する脅威に対応するセキュリティまで、エッジコンピューティングの最前線がここにあります。

日立ソリューションズ・テクノロジーのブースで、未来のシステム開発のヒントを見つけてみませんか。

パシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」での、日立ソリューションズ・テクノロジー出展内容の紹介でした。

