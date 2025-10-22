ボトルネックまで輝く！ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベル
革新的で創造性の高いシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」
そんな「ANGEL CHAMPAGNE」のアイコニックな定番コレクション『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』の新ラベルボトルが、2025年11月1日(土)から販売開始されます。
ボトルネックに至るまで輝きを放つ、よりラグジュアリーに進化したデザインです！
ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベル
ANGEL CHAMPAGNEのアイコニックな定番コレクション『NV Brut HALO』
光るラベルが華やかな印象を与えるシャンパーニュが、ボトルネックに至るまで輝きを放つ新仕様ラベルで登場します。
漆黒のボトルに広がる光は、幻想的な余韻をまといながら静かに浮かび上がり、独自の存在感を放ちます☆
繊細な光の演出がボトルの存在感を際立たせ、特別なひとときをより一層華やかに演出してくれます！
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO
価格：51,700円(税込)
発売日：2025年11月1日(土)
販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店
内容量：750ml
原産国：フランス
種類：シャルドネ/ムニエ/ピノ・ノワール
アルコール度数：12.5％
ベースとなるのは『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black』
アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香り、クリーミーでなめらかな舌ざわりと、個性的かつフレッシュな味わいが魅力の1本です。
新仕様の光るラベルは、上品な輝きと洗練されたデザインで、特別なシーンを彩ります。
HALOシリーズは豊富なカラーバリエーションも魅力。
ブルーやイエロー、
グリーン、ピンク、
パープル、オレンジなど、シーンや好みに合わせて選べます☆
ボトルネックまで輝きを増した新ラベルの『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』
上品な輝きと洗練されたデザインが、特別な時間をさらにラグジュアリーに演出します。
大切な人への贈り物や、特別な記念日におすすめです！
ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベルボトルの紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ボトルネックまで輝く！ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベル appeared first on Dtimes.