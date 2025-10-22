ボトルネックまで輝く！ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベル

革新的で創造性の高いシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」

そんな「ANGEL CHAMPAGNE」のアイコニックな定番コレクション『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』の新ラベルボトルが、2025年11月1日(土)から販売開始されます。

ボトルネックに至るまで輝きを放つ、よりラグジュアリーに進化したデザインです！

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベル

ANGEL CHAMPAGNEのアイコニックな定番コレクション『NV Brut HALO』

光るラベルが華やかな印象を与えるシャンパーニュが、ボトルネックに至るまで輝きを放つ新仕様ラベルで登場します。

漆黒のボトルに広がる光は、幻想的な余韻をまといながら静かに浮かび上がり、独自の存在感を放ちます☆

繊細な光の演出がボトルの存在感を際立たせ、特別なひとときをより一層華やかに演出してくれます！

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO

価格：51,700円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

内容量：750ml

原産国：フランス

種類：シャルドネ/ムニエ/ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

ベースとなるのは『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black』

アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香り、クリーミーでなめらかな舌ざわりと、個性的かつフレッシュな味わいが魅力の1本です。

新仕様の光るラベルは、上品な輝きと洗練されたデザインで、特別なシーンを彩ります。

HALOシリーズは豊富なカラーバリエーションも魅力。

ブルーやイエロー、

グリーン、ピンク、

パープル、オレンジなど、シーンや好みに合わせて選べます☆

ボトルネックまで輝きを増した新ラベルの『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』

上品な輝きと洗練されたデザインが、特別な時間をさらにラグジュアリーに演出します。

大切な人への贈り物や、特別な記念日におすすめです！

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベルボトルの紹介でした。

