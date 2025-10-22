「Creative Aurvana Ace 3」

クリエイティブメディアは、xMEMSドライバーと10mm径ダイナミックドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤフォンで、ハイレゾワイヤレスにも対応した「Creative Aurvana Ace 3」を、10月22日に発売した。価格はオープンで、直販価格は24,800円。11月14日11時59分までの間は、発売記念の特別価格として5,000円OFFの19,800円で購入できる。

xMEMSドライバーとダイナミックドライバーによるデュアルドライバーシステムにより、「比類のない精度と明瞭性、5Hz～40kHzの広帯域な周波数特性で、明瞭な高音質オーディオを届ける」というイヤフォン。ハイブリッドアダプティブANC(アクティブノイズキャンセリング)も搭載している。

Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AACに加えて、LDACやaptX Adaptive、aptX Losslessをサポートし、ハイレゾ/ロスレス音源をワイヤレスでも楽しめる。Bluetoothの最新規格であるLE AudioやLC3コーデック、Auracastにも対応した。

Mimiサウンドパーソナライゼーションにも対応。ユーザー自身が自分の聴覚に合わせてサウンドを細かく調整し、自身に最適化されたオーディオを楽しむことができる。

充電ケース

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体7時間、ケース併用で最大26時間。Qi規格のワイヤレス充電にも対応している。イヤフォンはIPX5の防滴仕様。

また、aptX AdaptiveやaptX Losslessに対応したワイヤレストランスミッター「Creative BT-W6」が20％ OFFになる同時購入キャンペーンも実施する。期間は11月14日11時59分までで、Aurvana Ace 3と同時購入した場合、通常7,980円のBT-W6を、20％ OFFの6,384円で購入可能。

BT-W6は、USB-C端子を採用したトランスミッターで、LE Audioにも対応しており、Aurvana Ace 3とLE Audio接続時はLC3コーデックによる省電力・低遅延通信、Auracastによるワイヤレスブロードキャストも楽しめる。

AndroidデバイスとのUSB-C接続に対応したアプリ「Creative App」も用意されており、BT-W6をAndroidデバイスと組み合わせた場合、アプリでLE Audioへの切り替え、ブロードキャスト設定などが可能で、BT-W6をより便利に使えるとのこと。