備蓄用レトルトカレーの試食も ハウス食品グループ本社が防災の取り組み紹介

ハウス食品グループ本社は10月6日、同社東京本社がある東京都千代田区内で開かれた「麹町災害対策総合訓練」に参加した。グループの防災に関する取り組みを紹介し、ハウスギャバンが展開する備蓄食用レトルト食品「LLヒートレスカレー」の試食提供にも取り組んだ。

同社グループが提唱する「災害時フェーズ対応」を紹介。平時におけるローリングストックの大切さ、災害時の水分補給、エネルギー補給、たんぱく質・食物繊維・ビタミン・ミネラル不足への対応の大切さをグループ各社が展開する製品とともに伝えた。

備蓄食料試食では、ニップンの「オーマイ早ゆでサラダマカロニ」に「LLヒートレスカレー〈温めずにおいしい野菜カレー〉」をかけたカレーを提供。カルビー「フルグラ」をトッピングする食べ方の提案、尾西食品のアルファ米の紹介にも取り組んだ。

麹町災害対策総合訓練は、警視庁、皇宮警察本部、東京消防庁、千代田区役所の担当者、千代田区内にある法政大学、専修大学、城西国際大学の学生、地元企業であるハウス食品グループ本社、ニップンらが参加して開かれ、各大学による応急救護や搬送法の訓練、ロープ結び、消火、救急法の訓練、地震VR車体験、災害技術競技会、備蓄食料試食が行われた。