トリミングで来院していた大型犬。診察室で耳を診てもらうはずが、想像を超える全力抵抗を見せることに。

必死な姿とスタッフさんたちの奮闘が笑いを誘い、記事執筆時点で87万再生を突破。「コントの最上級」「笑いが止まらない」など多くのコメントが寄せられています。

【動画：病院で3人がかりの診察を受ける大型犬→思った以上に暴れてしまい…まさかの『コントのような光景』】

動物病院での“奮闘劇”

Instagramアカウント『jpbanimal5030』では、大阪府八尾市にある動物病院での日常が投稿されています。今回登場したのは、トリミングに訪れていたゴールデンレトリバーの「ララ」ちゃん。この日、診察室は優しい空気に包まれていたといいます。

診察室の床に座るララちゃんの周りには、白衣姿のスタッフさん2名と、耳を診ようとする獣医師の先生の姿がありました。耳鏡を手にした先生を前に、ララちゃんは「いや～！」と言わんばかりに体をよじり、前脚を突っ張って抵抗していたそうです。

30kgのララちゃん、診察に全力抵抗！

体重はおよそ30kgというララちゃん。スタッフさん2人がかりで体を支えても、そのパワーに押されてしまうほどだったとか。先生が耳を診ようと近づいた瞬間、ララちゃんが後ろへぐいっと体を反らせたことで、抑えていたスタッフさんと共に床へと倒れ込む展開になってしまったそう。

その瞬間はまさに「ドリフのコント」さながら。真剣な診察の最中にも関わらず、笑いをこらえきれないほどの光景だったといいます。床に倒れながらも、ララちゃんを傷つけないようしっかりと腕で支えており、その優しさが伝わってくるようです。

笑いと優しさに包まれた診察室

倒れ込んだあとも、ララちゃんは「もうイヤ！」といった様子で足をバタバタ。必死さと可愛らしさが混ざり合っていて、思わず応援したくなってしまいます。

スタッフさんたちは笑いながらも息を整え、再び診察を再開。先生も気を取り直して、優しくララちゃんの耳を診ようとしている様子が。真剣さの中にも笑いと温かさがあるその光景は、まさに“癒しの診察室”。ドタバタながらも愛情に満ちた時間だったようです。

投稿には「スタッフさんとララちゃん、同じ体勢で倒れてて可愛すぎる♡」「優しくて楽しくて素敵な診療風景に笑いが止まりません」「皆さん大変なんでしょうけど、笑えますｗ」などのコメントが寄せられています。

