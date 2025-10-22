佐藤弘道、5年間務めた大役の終了を報告「いつか『ねんりんピック』に出場出来るように」

NHKの子ども向け番組『おかあさんといっしょ』で10代目『体操のお兄さん』を務めていた佐藤弘道が21日に自身のアメブロを更新。「ねんりんピック岐阜2025」の応援大使の任期を終えたことを報告した。

この日、佐藤は「本日、『ねんりんピック岐阜2025』の閉会式に参加して来ました」と報告。イベントについて「本来、開催される2020年から5年間、応援大使という大役を務めて来ましたが、それも今日で終わりです！」と明かした。

続けて、お笑いコンビ・流れ星や元スピードスケート選手の勅使川原郁恵さんらに「ありがとうございました」と感謝を述べ、閉会式を振り返り「みんなの力で素敵な閉会式でした！」とコメント。「選手の皆様、ボランティアの皆様」と関係者への感謝もつづった。

最後に「来年の埼玉県にしっかりとバトンを渡すことが出来ました」と述べ「いつか『ねんりんピック』に出場出来るように、今から自分の体でも出来るものを探していきたいと思います！」と意欲を示し「『ねんりんピック岐阜2025』ありがとうございましたぁ〜〜〜」とつづり、ブログを締めくくった。