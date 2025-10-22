「ずっと逆境に抗って生きてきました」 ドジャース34歳の「ポストシーズンのスペシャリスト」がWSで挑む球団記録
ポストシーズン通算出場試合数の球団記録に挑むキケ・ヘルナンデス(C)Getty Images
2年連続の世界一を目指すドジャースは、現地時間10月24日からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。今回の頂上決戦では、一つの球団記録が塗り替えられる可能性が大いにある。キケ・ヘルナンデスのポストシーズン通算出場試合数だ。
【動画】素早いダッシュと送球で併殺完成！左翼キケの好守をチェック
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はキケを「ポストシーズンのスペシャリスト」と形容した。レギュラーシーズンでは93試合の出場で、打率.203と低迷したが、ポストシーズンでは10試合で打率.306、出塁率.375、長打率.417を記録。左翼の守備でも、好プレーを見せている。
『Dodgers Way』は「金曜日のワールドシリーズ第1戦に出場すると、ドジャースでのポストシーズン通算出場試合数が86試合目となり、ジャスティン・ターナーの球団最多記録に並ぶ。第2戦以降も出場すれば、この記録を単独で更新することになる」と伝えた。現カブスで40歳のターナーが2014〜22年の9年間で積み重ねてきた数字に、34歳のキケが並び、追い越そうとしている。
この話題は、ナ・リーグ優勝決定シリーズで、ブルワーズをスイープした第4戦の試合前の記者会見でも持ち出された。キケは「言われるまで気づかなかった。だから、ちょっと驚いてしまった」とおどけながら「記録に自分の名前が載ったら最高だ。光栄であり、幸運です」と心境を明かした。
プエルトリコ出身のキケは「ずっと逆境に抗って生きてきました」と振り返り「そんな自分にとって、このような記録は本当に特別なことだ。しかも、ドジャースはただの球団ではありません。長く、多くの歴史を持っています」と感慨深げに語った。今の“お祭り男”であれば、球団記録も通過点。その先にある世界一連覇を掴み取る。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]