ダルビッシュ有の妻・聖子さん、夫とのデートショット公開「イケすぎ」「相変わらず幸せそう」
レスリング女子元日本代表のダルビッシュ聖子さんは10月22日、自身のInstagramを更新。夫でサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有投手のプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】ダルビッシュ有投手のプライベートショット
コメント欄には、「お二人だけのまったりとした幸せな時間」「ほっこりします」「なんですか！素敵以外ない写真」「旦那さま、少し髪が長くなったような…ますますかっこいい！」「相変わらず幸せそうで、ご馳走様なお写真です」「イケすぎ」といった温かい声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】ダルビッシュ有投手のプライベートショット
「今日デートしたお相手の写真を」聖子さんは「途中でLive終わってすみません。代わりに、今日デートしたお相手の写真を」とつづり、1枚の写真を投稿しました。写真には、サングラスを掛けたダルビッシュ投手の姿が。「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届けてくれて、そのあと2人で都会に行ってきました」とコメントしており、夫婦で穏やかに過ごした様子がうかがえます。
今後の動向に注目集まるダルビッシュ投手は今季、右肘の炎症により出場が遅れ、15試合に登板して5勝5敗、防御率5.38という成績でシーズンを終えました。後半戦で白星を重ね、日米通算208勝に到達しましたが、チームはポストシーズンでシカゴ・カブスに敗れ、ワイルドカードシリーズで姿を消しました。39歳となったダルビッシュの今後については、トレードやリリーフ転向の可能性が指摘されています。また、チームでは監督辞任もあり、来季に向けた体制変更が注目されています。
(文:勝野 里砂)