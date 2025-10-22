「スタイル良すぎてやばぁ」山本舞香、美腹筋見せ圧巻スタイルに「改めて凄い」「脚長いしウエストが美し過ぎます」
俳優の山本舞香さんは10月21日、自身のInstagramを更新。カルバン・クラインのアイテムを身につけたオフショットを公開し、注目を集めています。
【写真】山本舞香の美腹筋引き立つデニムコーデ
この投稿にファンからは、「めっちゃかわいいし綺麗すぎるしスタイル良すぎてやばぁ」「脚長いしウエストが美し過ぎます」「金髪にパステル系の明るい水色の服着てる舞香ちゃん珍しい気がして嬉しい」「11枚目の腹筋見た瞬間ほんとに綺麗すぎて息止まるくらい改めて凄いなって思った」といったコメントが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
オフショットを公開山本さんは「アウター可愛くて好き。ブルーのニットも好き」とつづり、12枚の写真を掲載しました。デニムジャケットや明るいブルーのニット、デニムパンツを身に着けた山本さんの姿が写っています。中には、服を着替える瞬間を捉えたカットもあり、引き締まった腹筋や背中があらわに。
他の投稿でも17日の投稿でも同ブランドのアイテムを着用していた山本さん。前述の投稿に登場したデニムジャケットやデニムパンツに加え、白いダウンジャケットと黒いミニスカートを組み合わせたコーディネートを披露しました。
