サムスンは日本時間22日、Galaxy Eventを開催し、新型XRヘッドセット「Galaxy XR」を発表、米国と韓国向けに発売した。価格は1799.99ドル（約27万円）。日本での展開は明らかにされていない。

Galaxy XRは、これまで「Project Moohan」という名称で開発が進められていたXRヘッドセット。サムスンは本製品を「AIネイティブの新しいカテゴリー」と位置づけている。

OSには「Android XR」を採用。Android XRにはGeminiが統合されており、タスク管理を支援する新しいタイプのAIアシスタントとして、自然で直感的な操作が可能という。ヘッドセット型のGalaxy XRは、ユーザーが見ているものや聞いているものを理解し、周囲の状況を把握。これにより、自然で人間らしい会話形式で応答できるとしている。

対応アプリとして、GoogleマップやYouTube、かこって検索、Googleフォトなど、XR向けに最適化された体験を提供する。たとえばGoogleマップでは3Dマップを見ながらGeminiをガイドとして利用でき、かこって検索では「パススルーモード」で周囲の物を調べられる。Googleフォトでは、2D画像を3Dに変換して鑑賞することもできる。

Googleマップ

Googleフォト

Galaxy XRは、高精度のセンサーやカメラを搭載し、頭部・手・視線の動きを正確にトラッキング。真に没入感のある体験を実現する。マイクにはノイズ除去機能が備わり、装着者の声を明瞭に認識する。Geminiの支援を受けながら、XR専用アプリを通じて仮想世界と現実世界の両方を行き来し、自然な物理的インタラクションを体験できるという。

ディスプレイは4K解像度のマイクロOLEDを採用。個人シアターのような没入感のある映像体験が可能で、XR対応ゲームをプレイしながらGeminiとリアルタイムにチャットし、ヒントを得るといった使い方も想定されている。

チップセットはクアルコムの「Snapdragon XR2+ Gen 2」を搭載。高い視覚的表現力と高度なAI処理で、次世代の没入型体験を実現する。最大2.5時間のバッテリー駆動により、コンテンツを途切れることなく楽しめる。

装着感にも配慮されており、軽量設計と堅牢性を両立。人間工学に基づくバランス設計のフレームが、額と後頭部への圧力を分散し、長時間の使用でも快適に保つ。バッテリーパックは本体と分離した構造で、より軽量かつ快適な装着を実現。取り外し可能なライトシールドも備え、外すことで通気性が高まり、装着時には外光を遮断してより深い没入感を得られる。

またサムスンは、重工業や建設業でのバーチャルトレーニングなど、企業向けユースケースにも注力している。たとえばサムスン重工業との連携により、Galaxy XRを活用したバーチャル造船トレーニングを導入し、生産性と安全性の向上を図る。さらにクアルコムと協業し、同社のSnapdragon Spaces技術を活用することで、エンタープライズ向けISVエコシステムへの参入を進めている。これにより開発者は、Galaxy XR向けアプリを開発できるツールを利用でき、企業はAndroid XRに最適化されたビジネスソリューションを導入可能になる。

Galaxy XRは米国で10月21日、韓国で10月22日に発売される。ラインアップはシルバーシャドウの1色で、メモリーは16GB、ストレージは256GBモデルのみとなる。また別売りのコントローラーとケースも同時発売。価格はいずれも250ドル（約3万8000円）。

主なスペック 項目 内容 メモリー 16GB ストレージ 256GB ディスプレイ 3552×3840、マイクロOLEDリフレッシュレート：60Hz、72Hz（デフォルト）、90Hz視野角：水平109度、垂直100度 チップセット Snapdragon XR2+ Gen 2 カメラ 18mm、F値2.0、6500万画素 センサー 高解像度パススルーカメラ×2、トラッキングカメラ×6、視線追跡カメラ×4、慣性計測ユニット（IMU）×5、深度センサー×1、フリッカーセンサー×1 虹彩認識 対応 スピーカー／マイク 2ウェイスピーカー（ウーファー＋ツイーター）6つのマイクアレイ バッテリー 通常使用で最大2時間、動画視聴で最大2.5時間 Wi-Fi Wi-Fi 7（802.11a/b/g/n/ac/ax/be） Bluetooth 5.4 瞳孔間距離（IPD） 54～70mm 重さ 約545g（額当てクッション装着時）バッテリー：302g