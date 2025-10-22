前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が22日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。自身の冠ラジオのキャスティングについて意外な事実を明かす場面があった。

この日は「政治経済日本シリーズ 物価と税金は下がるのか」をテーマに、泉氏のほか、ジャーナリストの須田慎一郎氏らをゲストに迎えて放送した。

泉氏は同局で「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）でパーソナリティーを務めていた泉氏。そのゲストの豪華さも話題となっている。

垣花アナウンサーは「もうゲストブッキングが凄いんですよ。先週は3人でしたっけ？泉さんご自身がブッキング、お願いしてるんですよね？」と質問。泉氏は「自分でお願いして回ってまして。で、明日（23日）は青山繁晴さん、小沢一郎さん、で、安野（貴博）さんも黒岩里奈さん、ご夫妻でってぜひお願いしてOKもらって。あと藤田文武さん。全部自分で連絡して」と明かした。

スタジオから「うわ、凄い」と声が上がる中、泉氏は「参議院の食堂が地下にあるんですけど、そこで待ち構えているといろんな人が入ってくるので、アリ地獄のように待ち構えて」とぶっちゃけた。

垣花アナは「ご自身でパンフレットみたいなのも作ってらっしゃるんですね、ビラを」と指摘すると、泉氏は「そうそう。いつもこれを持ち歩いて」と笑った。