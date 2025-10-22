いっきに季節がすすんでいます。冷たい空気が流れ込んでいる所に、雨が降る関東から西の太平洋側は師走並みの寒さになる所がありそうです。

きょうは南の海上に停滞する前線の影響で、関東から西の太平洋側で冷たい雨の降る一日になりそうです。特に伊豆諸島や鹿児島県では、湿った空気が大量に流れ込むため、大雨になるおそれがあります。また、熱帯低気圧の影響をうける沖縄でも雷を伴って非常に激しい雨の降る所がありそうです。

【予想雨量・あす朝まで（多い所）】

伊豆諸島 :80ミリ

九州南部、奄美 :180ミリ

沖縄 :150ミリ

一方、前線から遠い日本海側の地域は午後は次第に晴れる所が多いでしょう。

きょうの各地の予想最高気温は

札幌 ：12℃ 釧路：13℃

青森 ：13℃ 盛岡：13℃

仙台 ：15℃ 新潟：17℃

長野 ：14℃ 金沢：17℃

名古屋：17℃ 東京：14℃

大阪 ：16℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：19℃

高知 ：16℃ 福岡：20℃

鹿児島：21℃ 那覇：30℃

雨が降る東日本と西日本の太平洋側で、きのうより大幅に低くなりそうです。東京や高知では12月上旬並み、大阪は11月下旬並みの寒さになるでしょう。きょうはトレンチコートやジャケットが活躍しそうです。

あすは前線にかわって、秋の高気圧に覆われて、晴れて青空が広がる所が多いでしょう。空気も乾燥するので、洗濯日和になりそうです。気温は、きょうより高くなり、この時期らしい爽やかな陽気になるでしょう。