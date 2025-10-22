ÆüÀ¶¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥á¥·¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤³¤ßÈÓ¡×¡ÖµÀ±à¤µ¡µÌÚ´Æ½¤¤À¤·Ãã¤Å¤±¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ËÃíÎÏ
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¡ÖÆüÀ¶¥«¥ì¡¼¥á¥·¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤³¤ßÈÓ¡×¡ÖÆüÀ¶±ê¥á¥·¡×¡ÖÆüÀ¶ÂæÏÑ¥á¥·¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤ªÅò¤«¤±5Ê¬¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼·ÁÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£´ü(25Ç¯3·î´ü)4¡Á8·î¤Î¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹»ö¶È¤Ï¡¢Çä¾å¶â³Û¤¬Á°Ç¯Èæ2¥±¥¿Áý¡¢½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Ë»Ô¾ì²Á³Ê¥Ù¡¼¥¹¤Ç200²¯±ß¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£´üÃæ¤ÎÁ°ÅÝ¤·Ã£À®¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÆüÀ¶¥«¥ì¡¼¥á¥· ²¤É÷¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈºÇ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌ£ÉÕ¤¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÇä¾å¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼¥á¥· ²¤É÷¥Ó¡¼¥Õ¡×298±ß (ÀÇÊÌ)
¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡È°ìÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡É¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¼ç´ã¤È¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Þ¤À9³ä¶á¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´Ö¸ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
9·î15Æü¤Ë¤ÏµþÅÔŽ¥衹±à¤ÎÌ¾Å¹¡Ö衹±à¤µ¡µÌÚ¡×´Æ½¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö衹±à¤µ¡µÌÚ´Æ½¤ ÆüÀ¶¤À¤·Ãã¤Å¤±¡×(ÀÇÊÌ298±ß)¤òÈ¯Çä¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÂä¤À¤·¡×¤È¡ÖÌÀÂÀ»Ò¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢40¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤ò¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¡£Â¨ÀÊ¤Ê¤¬¤é¤â¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¡¢¤ª¤Ê¤«¤ËÍ¥¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãë¿©¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌë¿©¤ä¿¼Ìë¤Î·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö衹±à¤µ¡µÌÚ´Æ½¤ ÆüÀ¶¤À¤·Ãã¤Å¤± Âä¤À¤·¡× 298±ß (ÀÇÊÌ)
¤Ê¤ª¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÆ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÎáÏÂ6Ç¯»º¤Î²Ã¹©ÍÑÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÊÆ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÊÆÇþÆüÊó¡¡2025Ç¯10·î21ÆüÉÕ¡Ó