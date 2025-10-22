ドジャースは２１日（日本時間２２日）、ドジャースタジアムで全体練習を行った。球団が練習の様子を公開したが、キケ・ヘルナンデス内野手が山本由伸投手の特製Ｔシャツを着て汗を流した。

キケのＴシャツを見ると、山本の投球フォームに加え「何としても負けるわけにはいかないので」と日本語で記されていた。これはナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に登板する前に、山本が会見で発言した言葉。１週間後、Ｔシャツになっているという驚きの早業だ。キケだけでなくカスパリウスらも着用して練習に臨んだ。

それも山本が第２戦で完投勝利を収めたからとも言える。ブルワーズ打線を完璧に封じ、ＭＬＢのポストシーズンでは２０１７年以来の快挙。２７個目のアウトを奪った後、山本はマウンドでキケに深々とお辞儀した。

ポストシーズン男も「驚きはないよ。１年中、それを見てきたから。彼が乗っているときは完全にゲームを支配できる」とたたえていた。昨年から公私で山本をサポートしてきたベテラン。今季はオリックスの帽子をかぶって球場入りしようとするなど、関係の深さが見受けられた。さらにお揃いの高級バッグを持つなど、キケの「山本由伸愛」が伝わってくる練習風景だった。