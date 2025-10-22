整形公表双子モデルの妹・吉川ちか、新居での出張回転寿司公開「次元が違う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/22】整形公表双子モデルの妹・吉川ちかが10月20日、自身のInstagramを更新。自宅で回転寿司を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳整形公表の美女モデル「次元が違う」新居で出張回転寿司
吉川は「新居で回転寿司」とつづり、家の中にレールを設置して本格的な回転寿司を楽しんでいる写真や動画を投稿。「握り体験も出来るから楽しいよっ！！」と自身で握ったマグロのお寿司を手に持つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「家でお寿司すごい」「愛情たっぷりで美味しそう」「綺麗すぎて眼福」「可愛すぎる」「次元が違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳整形公表の美女モデル「次元が違う」新居で出張回転寿司
◆吉川ちか、新居で回転寿司披露
吉川は「新居で回転寿司」とつづり、家の中にレールを設置して本格的な回転寿司を楽しんでいる写真や動画を投稿。「握り体験も出来るから楽しいよっ！！」と自身で握ったマグロのお寿司を手に持つ姿を披露した。
◆吉川ちかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家でお寿司すごい」「愛情たっぷりで美味しそう」「綺麗すぎて眼福」「可愛すぎる」「次元が違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】