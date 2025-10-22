水原希子、水着姿の神秘的フォト公開「アート」「美の化身」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/22】モデルの水原希子が20日、Instagramを更新。水着姿の神秘的なショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳美女モデル、水着姿の神秘的フォト
水原は、鹿児島県・徳之島で実施された「⽔中彫刻『オーシャン・ガイア』という特別なプロジェクト」に参加したことを報告。「アートでありながら新しい生態系の『住処』」にもなる「高さ2メートル、幅5.5メートル、重量45トン」の大きな彫刻で、子供を宿した安らかな表情の女性の姿となっている。
続けて「私の穏やかな表情をかたどってつくられています」と自身がモデルをつとめたことや、プロジェクトの詳細、関わった人々への感謝を綴り、実際に水に沈められたこの彫刻に寄り添うように、水中で体を横たわらせた自身の水着姿も投稿している。
この投稿は「神秘的」「希子ちゃんも含めてアート」「美の化身」「本物を見てみたい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水原希子、水着姿で水中彫刻に寄り添う
◆水原希子の投稿に反響
