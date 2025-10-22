高橋文哉＆原菜乃華、朝ドラ「あんぱん」プロポーズシーンでの“ハプニング”がそのまま採用 裏話に「可愛すぎる」「見返したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の高橋文哉が10月22日、ラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。女優の原菜乃華がゲスト出演し、連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合）での裏話について語る場面があった。
【写真】朝ドラ「あんぱん」“ハプニング”発生したプロポーズ回の様子
同作は9月26日に最終回を迎えた後、9月29日から10月2日までの全4回（よる11時〜11時25分）で「特別編」としてスピンオフドラマと座談会の様子が放送され、第1回では柳井嵩（北村匠海）の親友・辛島健太郎（高橋）が、柳井のぶ（今田美桜）の末妹・メイコ（原）にプロポーズをする様子が描かれた。
視聴者から「特別編」での裏話を聞かれると、原は「むくんじゃって指輪をはめるシーンが、いつもはスッと入るんですけど、高橋さんがグリグリ入れるのが本編にも使われていて…しくじったなと思いました」と指輪がうまくはまらなかったハプニングがあったと告白。高橋は「うまくいかないのが2人らしいってなっていましたけど（笑）」と視聴者からの反響に触れつつ、「やり直すこともできただろうに。俺も初めてで、薬指に指輪をはめるという行為が。『あんぱん』の中でも初めてだからめっちゃ緊張していたんですよ。手元の寄りが」と自身も緊張していたことを振り返った。
あらためて、プロポーズシーンでの出来事を振り返った原は「すっごい恥ずかしかったです」と心境を明かしつつ、高橋は「でも楽しかったですよね」と優しく声をかけていた。
この放送を受け、リスナーからは「改めて見返したい！」「だからグリグリしてたんだ」「可愛すぎる裏話」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
