宮澤佐江「服は着てます、一応」ベアトップで大胆ショット披露「びっくり」「目を疑った」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】女優の宮澤佐江が10月21日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳元AKB「服は着てます、一応」大胆ショット公開
宮澤は「おいしすぎて、キレイすぎました 服は着てます、一応」とつづり、笑顔でパンケーキを持った写真を投稿。赤と白のチェック柄ベアトップに身を包んでいるもののパンケーキのお皿でトップスが隠れており、美しいデコルテと肩ラインが強調されている。
この投稿に、ファンからは「一瞬服着てないのかと思った（笑）」「びっくり」「目を疑った」「笑顔が可愛すぎる」「幸せそう」「パンケーキ美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆宮澤佐江、ベアトップで大胆デコルテ披露
◆宮澤佐江の投稿に反響
