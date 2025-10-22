スズキ新「“4WD”本格SUV」まもなく発売！ 全長3.4m「ちいさなカクカクボディ」に“装備充実の内外装”が魅力！ “5速MT”モデルあり！ 安全性・利便性向上の「ジムニー」最高級モデルとは？

内外装の装備充実！ 最高級グレードの仕様とは？

スズキは2025年10月15日、四輪駆動車「ジムニー」の一部仕様変更を発表し、同年11月4日に発売を予定しています。

今回の改良では、先進安全装備の新機能追加や「スズキコネクト」への対応など、安全性と快適性の両面で充実が図られました。

【画像】「えっ…！」 これが“一番高い”スズキ新「“4WD”本格SUV」です！（30枚以上）

では、ジムニーの中でも最も高価な最上級グレードは、どのような仕様となっているのでしょうか。

装備充実の最高級モデルとは？

ジムニーシリーズは、伝統のラダーフレーム構造とリジッドアクスル式サスペンションを受け継ぐ本格派の四輪駆動車です。1970年の誕生以来、半世紀以上にわたり進化を続けてきました。

悪路での走破性の高さと扱いやすいコンパクトなボディサイズが特徴で、さまざまな用途で活躍し、熱狂的なファンを持つモデルとして知られています。

現行モデルは2018年に約20年ぶりのフルモデルチェンジを実施し、4代目として登場しました。

往年のクラシックモデルを思わせる角ばったフォルムは、道具としての合理性と機能性を追求したデザインです。

現在のラインナップは、軽自動車のジムニー、普通車3ドアの「ジムニーシエラ」、そして5ドアの「ジムニーノマド」の3モデルを設定しています。

今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備としました。

さらに、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能、「スズキコネクト」にも対応し、安全性と利便性が大きく向上しています。

そんなジムニーの中で最も高価な最上級グレードは「XC」です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mm、ホイールベースは2250mm、最低地上高は205mmで、他のグレードと共通となっています。

最上級グレードのXCは、内外装の装備が充実しているのが特徴です。

エクステリアでは、LEDヘッドランプ、ハロゲンフォグランプ、16インチアルミホイール、LEDサイドターンランプ付きドアミラーを装備。

ボディカラーは「キネティックイエロー」をはじめとする8色のモノトーンに加え、4種類の2トーンカラーを設定しています。

インテリアでは、撥水加工が施されたシートを採用し、リアシートは左右独立で12段階のリクライニングに対応。

運転席まわりには本革巻きステアリングホイール、メタリック調のエアコンサイドルーバー、メッキ加飾シフトノブ、フルオートエアコンを備え、質感を高めています。

実用面では、リアシート背面と荷室に防汚加工を施し、汚れた荷物も収納しやすい開閉式ラゲッジボックスを装備。アウトドアシーンでも使い勝手の良さが光ります。

安全装備には「スズキ セーフティ サポート」を搭載し、衝突被害軽減ブレーキは改良型の「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。車線逸脱抑制機能を標準装備としています。

また、4速AT車には全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能が備わっています。

パワートレインは、最高出力64PS・最大トルク96Nmを発生する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載。

駆動方式は全車パートタイム4WDで、トランスミッションは5速MTと4速ATを設定しています。

XCの価格（消費税込）は216万400円。一方、最も手頃な「XG」は191万8400円で、価格差は24万2000円となっています。