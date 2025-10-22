“サメ顔”採用のトヨタ新「C-HR」発表に反響多数 「日本に来ないのが悔やまれるかっこよさ」など称賛の声 新たな「＋」ポーランド仕様はどんなクルマに仕上がってる？

「C-HR」とは別物の「C-HR+」

欧州トヨタは2025年9月24日、ポーランドのニューモビリティ協会（PSNM）が主催したカトヴィツェの「ニューモビリティ会議」において、新型モデル「C-HR＋」を公開しました。

同新型モデルは、欧州で2世代にわたり100万台を超える販売台数を記録した「C-HR」の成功を背景に、BEV専用モデルとして独立し、さらなる進化を遂げており、愛好家の心を捉える情緒的なデザイン、運転の楽しさ、そして日々の利便性を見事に両立させている点が特徴です。

トヨタ新型「C-HR＋」

新型C-HR＋の大きな魅力として、まずそのスタイリッシュなデザインが挙げられます。力強いSUVのシルエットをクーペスタイルでまとめ上げ、BEVならではのクリーンな印象を与えるグリルレスのフロントフェイスが採用されました。

そこに、近年のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッドデザイン」が組み合わさり、先進性を強調しています。この洗練されたクーペ風のスタイルは見た目だけでなく、空気抵抗係数（Cd値）で0.26という優れた数値を達成し、航続距離の延長にも貢献しています。

室内空間は、BEV専用に設計された「e-TNGA」プラットフォームの恩恵を受け、CセグメントSUVに期待される以上の広さを確保しました。運転席には7インチのフルデジタルメーター、ダッシュボード中央には14インチの大型マルチメディアディスプレイが配置され、最先端のコックピット環境を提供します。また、内装材にはリサイクル素材が積極的に用いられ、サステナビリティへの配慮も示されています。

パワートレインには、利用者の多様なニーズに応えるために2種類のバッテリーと3種類のモーター出力が設定されています。57.7kWhのバッテリーを搭載するモデルは、最高出力165馬力を発揮し、最大航続距離は約455km（WLTP）です。

一方、高性能な77kWhのバッテリーを搭載するモデルでは、最高出力が221馬力に高められ、最大航続距離は約608kmに達します。さらに最高峰モデルではシステム総合343馬力を発揮し、0-100km／h加速は5.2秒（AWD）という目標値も公表されています。

充電性能も大幅に向上しており、バッテリーの温度を事前に最適化するプレコンディショニング機能によって、マイナス10℃という低温環境下においても、約30分で残量10%から80%までの急速充電を可能にしました。さらに、エネルギー効率に優れたヒートポンプ式エアコン（空気中の熱を効率的に利用）の採用により、車内の快適性を保ちながら航続距離への影響を最小限に抑えています。

走りの楽しさも、新型C-HR＋が追求した重要な要素です。その中心的な役割を担うのが、BEV専用設計のe-TNGAプラットフォームです。バッテリーを床下に配置したことで、従来のC-HRと比較して重心高が65mm低くなり、ねじり剛性は30%向上しました。

この結果、俊敏で安定感のあるハンドリング性能と、洗練された快適な乗り心地が実現されています。加えて、応答性を重視してチューニングされた電動パワーステアリングや、パドルシフトで4段階に調整できる回生ブレーキシステムも、ドライバーとクルマとの一体感を深める要素となっています。

安全性能とコネクティビティの面でも、最新の仕様が採用されています。先進の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」や高度な運転支援機能が標準で装備され、さまざまな運転状況でドライバーをサポート。スマートフォンアプリ「MyToyota」との連携が強化されたことで、充電状況の確認や遠隔でのエアコン操作、充電スケジュールの管理といった、BEVならではの便利な機能を利用できます。

同モデルについて、SNSなどでは「アテネ市内で、野生のC-HR発見！ 日本で売ってくれい」「日本でも売れそう」「日本に来ないのが悔やまれるかっこよさ」などといった日本への導入を求める声のほか、「いよいよ見分けがつかなくなってきたな」「今後テスラはこの群れの中で輝きを保てるかな」などといったコメントが寄せられています。

なお、欧州トヨタはポーランドにおいて、2026年までに乗用車と商用車を合わせて10車種のBEVをラインナップする計画を掲げています。

新型C-HR＋の受注に関しては、2025年の第4四半期に開始される予定です。