ÆÃ¸¢¡©¼ÂÎÏ¡©¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼5¥«·î¤Î¤ª¾î¿·¿Í¤¬¡È´Ú¹ñ¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡É¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì»¿ÈÝ

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤ª¾îÍÍ¡É¤¬°ÛÎã¤ÎK-POP³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬ºâÈ¶²ñÄ¹¤Î·ì±ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ10Ç¯´ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸åÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·ÝÇ½»öÌ³½êTHE BLACK LABEL¤Ï10·î21Æü¡¢¡ÖALLDAY PROJECT¤Î¥¢¥Ë¡¼¤¬¡ØMBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡Ù¤ÎMC¤Ë·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Èà½÷¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëSHINee¤Î¥ß¥ó¥Û¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯ËöÆÃÈÖ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Á°Ç¤¤Î¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤ÇÂç³¢ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿Ê¹ÔÎÏ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«5¥«·î¤Î¿·¿Í¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¿·Á¯¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿ÈÝ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿·¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤ò¡ÈÆÃÊÌÂÔ¶ø¡É¤È¸«¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ALLDAY PROJECT¤¬º£Ç¯ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¾ÝÄ§Åª¤ÊÁªÂò¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¿·¿Í¡¢·Ð¸³¤È¿·Á¯¤µ¤ò¤É¤¦¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥Ë¡¼¤³¤È¥à¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤ÏÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÇÈþ½Ñ»Ë¤È»ë³Ð·Ý½Ñ¤òÀì¹¶¤·¡¢º£Ç¯6·î¤ËÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×ALLDAY PROJECT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢K-POP³¦¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖºâÈ¶4À¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤À¡£Âç¼êÉ´²ßÅ¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëºâÈ¶¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÒÅý³ç²ñÄ¹¤ÎÂ¹Ì¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î°ÛÎã¤ÎMCÈ´Å§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÈÆÃ¸¢ÏÀÁè¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÂç³¢Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÏÃÂêÀ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡þ¥æ¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö¾¯½÷»þÂå¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£½÷Í¥¶È¤â³èÈ¯¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØEXIT¡Ù¤ÏÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡þ¥¢¥Ë¡¼¡ÊANNIE¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥à¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¡£´Ú¹ñ¤ÎºâÈ¶½øÎó11°Ì¡Ê2025Ç¯¸½ºß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÒÁí³ç²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·À¤³¦¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÎÄ¹½÷¡£¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏµÙ³ØÃæ¤À¡£2024Ç¯2·î¡¢THEBLACKLABEL¤ÎÎý½¬À¸¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð²ó¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯6·î23Æü¡¢5¿ÍÁÈ¤ÎÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£