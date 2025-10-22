携帯料金の支払いを延滞したことがあります。それが何年も前のことでも、クレジットカードの審査に影響しますか？ 審査に3回連続で落ちています。

携帯料金の延滞は支払いの種類によって取り扱いが異なる

まず理解しておきたいのは、携帯料金には「端末代の分割払い」と「通信料（通話・データ利用料）」があり、それぞれ扱いが異なる点です。

スマートフォン本体などの端末代を分割で支払っている場合は「割賦契約（クレジット契約）」にあたり、その支払いを延滞すると、信用情報機関に「延滞情報」として登録される可能性があります。

一方、通信料や基本料金といった月々の利用料は、通常サービス利用料として扱われ、短期間の支払い遅延であれば信用情報に記録されないケースが多いとされています。

ただし、長期間の滞納や強制解約に至った場合は別です。債権回収会社へ引き継がれたり、携帯会社間で支払い遅延履歴が共有されたりすることがあり、将来の契約や審査の際に影響を及ぼす可能性があります。



延滞情報はどのように審査へ影響するのか

クレジットカード会社は、審査時に信用情報機関のデータを照会します。

そこには過去の契約内容や支払い状況、延滞や強制解約などの異動情報が記録されており、異動情報が残っている場合、カード会社は利用者を「信用リスクがある」と判断することがあります。

また、延滞経験があると、信用スコアと呼ばれる数値上の評価が下がることもあります。その結果、カードの審査に通りづらくなったり、審査に通っても利用限度額が低く設定されたりすることがあります。

さらに、短期間で複数のカードを申し込む行為は「資金繰りに困っている」と見なされ、延滞履歴と合わせてマイナスに評価につながる場合があります。

一方で、延滞が軽微であったり、すでに完済から長期間が経過していたりする場合は、評価の影響が小さくなることもあります。なお、審査結果はカード会社ごとの基準やリスク評価の考え方によって異なります。



延滞情報が消えるまでの期間

延滞の記録は、永遠に残るわけではありません。一般的に、信用情報機関では延滞や異動情報をおおむね5年程度保管するとされています。この期間を過ぎると延滞履歴は削除され、審査時に参照されることはなくなります。

しかし、削除されたからといって、すぐにすべての金融機関で信用が回復するわけではありません。カード会社は独自の社内情報も保持しており、過去の延滞や強制解約の履歴が残っている場合は審査に影響を与える可能性があります。

そのため、延滞後5年以上経過しているにも関わらず審査に通らない場合は、社内情報のほか、収入や勤務年数、他社からの借り入れなどが審査に影響している可能性があります。



クレジットカード審査の再チャレンジに向けた準備

過去の延滞を引きずらずにクレジットカード審査に通るためには、次のような対策が有効です。

まず、信用情報機関で自身の情報を開示することです。CICやJICCなどでは、本人が自分の信用情報を確認できます。延滞情報がまだ残っているのか、すでに削除されているのかを把握することで、今後の対応方針を立てやすくなります。

次に、申し込みの間隔を空けることが大切です。短期間に複数枚のカードに申し込むと審査に不利になるため、少なくとも数ヶ月以上間隔を空けて申請するようにしましょう。

また、スマホ決済やデビットカードなどで小さな信用実績を積み上げるのも効果的です。少額でも遅延なく支払い続けることで、信用スコアを徐々に改善することができます。

さらに、延滞理由が病気や事故、失業など一時的な事情によるものであれば、再申請時に説明できるよう記録を残しておくとよいでしょう。



延滞の記録はずっと残るわけではない。焦らず信用を取り戻していこう

過去に携帯料金を延滞した経験があっても、ずっと審査に影響し続けるわけではありません。延滞情報は通常5年ほどで消え、再び信用を積み上げるチャンスがあります。

大切なのは、現在の支払いをきちんと続け、信用を回復していく姿勢です。冷静に状況を見極めながら、信用回復に向けた行動を重ねていきましょう。



出典

株式会社シー・アイ・シー（CIC） 情報開示とは

株式会社日本信用情報機構（JICC） 開示を申し込む

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー