±Ç²è¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ê1979¡ËÂè1ºî¤ÎÌ¾¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡¢¡ÖIn Space, No One Can Hear You Scream.¡Ê±§Ãè¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈáÌÄ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡Ë¡×¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤Î¥Ðー¥Ð¥é¡¦¥®¥×¥¹¤¬2025Ç¯10·î16Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥®¥×¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤È¶²¤í¤·¤µ¤ò¤ï¤º¤«8¸ì¤ÇÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤¿ËÁÆ¬¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Þー¡¢¥¯¥ì¥¤¥Þー¡Ù¡Ê1979¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖTed Kramer is about to learn what 10 million women already know¡Ê¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー¤Ï¡¢1,000Ëü¿Í¤Î½÷À¤¬¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¡¢¡Ø´í¸±¤Ê¾ð»ö¡Ù¡Ê1987¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖOn the other side of drinks, dinner and a one night stand, lies a terrifying love story¡Ê¤ª¼ò¤È¥Ç¥£¥Êー¡¢¤½¤·¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Ë´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¡×¡¢¡ØÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¡Ù¡Ê1987¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖIs it a crime of passion, or an act of treason?¡Ê¤³¤ì¤Ï·ã¾ð¤ÎÈÈºá¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÎ¢ÀÚ¤ê¤«¡©¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ìー¥º¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¡£
¥Ðー¥Ð¥é¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÉ×¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥®¥×¥¹¤¬Åö»þ¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö±§Ãè¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈáÌÄ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¹Í°Æ¡£É×¤¬¤³¤ì¤ò¥Ý¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
